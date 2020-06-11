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Школьникам 9 и 11 классов выдадут аттестаты без экзаменов

10:27
  • четверг
  • 11 июня 2020

Постановление подписал премьер Мишустин

Российские школьники 9 и 11 классов получат аттестаты, не сдавая экзамены. Постановление об особенностях сдачи единого госэкзамена в 2020 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В пресс-службе правительства пояснили: выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Те же, кто решил получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ.

"Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Выпускникам помогут подготовиться к экзаменам – школы займутся этим  в дистанционном режиме. В правительстве подчеркнули, что изменение порядка аттестации и сдачи ЕГЭ в 2020 году позволит обезопасить школьников и педагогов.

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