Центральный дом автоспорта откроется на ВДНХ осенью 2021 года

На ВДНХ осенью 2021 года откроется Центральный дом автоспорта SMP Racing. Он разместится на базе павильона №20.

"Проект посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта и планирует принять первых гостей уже осенью 2021 года. Центральной частью обновленного павильона площадью более 12 тыс. кв. м станет автоспортивный музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах российского и мирового уровня", - сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Отмечается, что часть пространства ЦДА будет посвящена историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи. Кроме того, планируется открытие интерактивных зон, где посетители смогут почувствовать себя в роли пилотов гоночных автомобилей и посоревноваться с действующими гонщиками на компьютерных симуляторах.

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