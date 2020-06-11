Учеба сына в элитной школе обойдется Шепелеву в миллионы рублей

Шоумен на ребенке не экономит

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает семилетнего сына от певицы Жанны Фриске, подыскал мальчику учебное заведение. В сентябре Платон пойдет в первый класс.

Шепелев серьезно подходит к вопросу воспитания сына. Он вникает во все его дела, общается с его воспитателями и репетиторами, много с ним играет.

Как пишет kp.ru, шоумен долго и тщательно выбирал школу для ребенка. В итоге он остановился на частной школе с хорошей репутацией. Она расположена в центре Москвы. Год обучение там стоит 1,4 миллиона рублей.

Дмитрий Шепелев временно сидит без работы. Еще до начала всеобщего карантина он ушел с Первого канала. По слухам, телеведущий встретился с представителями нескольких телеканалов, чтобы обсудить вопрос о своем трудоустройстве. Поговаривают также, что он уже снялся в пилотном выпуске новой программы.

Напомним, Жанна Фриске родила сына в 2013 году. Через два года она умерла от рака. Мальчик живет с папой и его возлюбленной - дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"