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"Проба на нож": россиян научили определять свежесть продуктов

11:01
  • четверг
  • 11 июня 2020

Тест работает с замороженным мясом и рыбой

Россиян научили определять свежесть замороженных продуктов – мяса и рыбы. Роспотребнадзор напомнил покупателям о методе, который использую опытные повара. Это так называемая "проба на нож".
Роспотребнадзор объяснил, как не отравиться мороженым

"У поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут", - пояснили в ведомстве.

В то же время, признают в ведомстве, отсутствие неприятного запаха не всегда гарантирует свежесть продукта. Есть другой способ проверить замороженную рыбу – даже если она ничем не пахнет. Надо положить ее на ладонь: если голова и хвост свисают, значит мышечная ткань стала рыхлой, продукт испорчен и употреблять его не рекомендуется.

Роспотребнадзор напоминает: при выборе продуктов необходимо внимательно изучать срок годности и не употреблять их после его истечения.

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