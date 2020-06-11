"Проба на нож": россиян научили определять свежесть продуктов

Тест работает с замороженным мясом и рыбой

Россиян научили определять свежесть замороженных продуктов – мяса и рыбы. Роспотребнадзор напомнил покупателям о методе, который использую опытные повара. Это так называемая "проба на нож".

"У поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут", - пояснили в ведомстве.

В то же время, признают в ведомстве, отсутствие неприятного запаха не всегда гарантирует свежесть продукта. Есть другой способ проверить замороженную рыбу – даже если она ничем не пахнет. Надо положить ее на ладонь: если голова и хвост свисают, значит мышечная ткань стала рыхлой, продукт испорчен и употреблять его не рекомендуется.

Роспотребнадзор напоминает: при выборе продуктов необходимо внимательно изучать срок годности и не употреблять их после его истечения.

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