В России за сутки выявлено 8779 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило полмиллиона

За минувшие сутки в России выявили еще 8779 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 502436.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1436. В Подмосковье заболели еще 724 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 174 пациента с коронавирусом. Из них 53 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 6532 человека.

Выздоровели от коронавируса 8367 человек. Общее число переболевших достигло 261150.

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