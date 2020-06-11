В России за сутки выявлено 8779 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило полмиллиона
За минувшие сутки в России выявили еще 8779 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 502436.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1436. В Подмосковье заболели еще 724 человека.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 174 пациента с коронавирусом. Из них 53 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 6532 человека.
Выздоровели от коронавируса 8367 человек. Общее число переболевших достигло 261150.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"