Уголовное дело возбуждено в отношении главы Норильска в связи с аварией на ТЭЦ-3

Ахметчину предъявлено обвинение в халатности

Глава Норильска Ринат Ахметчин не принял необходимых мер по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Руквоодителю городской администрации предъявлено обвинение в халатности, заявили в Следственном комитете России.

"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тысячи кубометров из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Статья, по которой предъявлено обвинение Ахметчину, предусматривает штраф до 120 тысяч рублей либо наказание в виде исправительных работ.

По словам Петренко, Ахметчин был проинформирован о масштабах аварии. Тем не менее, глава Норильска не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления. Кроме того, отсутствовал контроль за состоянием окружающей среды.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за подвижек фундамента разрушилось хранилище дизтоплива, в почву и в воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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