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ЦИК принял более 500 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании по Конституции

14:44
  • четверг
  • 11 июня 2020

Будет гарантирован полный контроль и безопасность процедуры

Подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию в четверг обсудили в Общественной палате. Процесс будет проходить при строгом соблюдением мер безопасности.

Так, проверки паспортов у людей, пришедших на участки, будут бесконтактными - предъявлять документы членам комиссии будут с допустимого расстояния. Кроме того, с 25 июня по 1 июля в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование - на участие в нем Центризбирком принял уже более 500 тысяч заявлений. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия гарантирует полный контроль и безопасность этой процедуры.

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