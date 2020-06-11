Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг

Жителям раздадут купоны и сертификаты для оплаты товаров в магазинах

В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов". Как сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, жителям передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.

"Именно в это время, когда экономика города начинает оживать, возобновляется работа предприятий, и было предложено ввести такую программу. Инициаторы - около 20 компаний - обратились в Торгово-промышленную палату. Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии", - сказал Немерюк.

Бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысячах магазинов, а жители через портал "Активный гражданин" получат больше 2 миллионов подарочных сертификатов. Ими можно оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня.

Получить сертификаты смогут москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для москвичей портале "Активный гражданин". Потратить эти сертификаты можно будет до конца года - до 31 декабря", - пояснил Немерюк.

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