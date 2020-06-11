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"Мы немножко накопили": Галкин и Пугачева отказались от госпомощи

12:15
  • четверг
  • 11 июня 2020

Они могут себе позволить не работать

Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. 

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Некоторые звезды, которые сидят без работы на карантине, попросили у государства помощи. СМИ сообщили, что среди просителей оказалась и Примадонна. 

"Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае, - возмутился Галкин на видео, опубликованном в Instagram. - Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы. Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства".

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что подал в ФНС документы на получение госпомощи. Речь идет о выплатах в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, которая пострадала от пандемии.

"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо", - цитирует Пригожина vm.ru.

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