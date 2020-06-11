Мишустин: на поддержку семей с детьми выделено 12 миллиардов

Финансы направят в регионы

Правительство выделит российским регионам более 12 миллиардов рублей на субсидии малообеспеченным семьям с детьми. Об увеличении выплат сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы также рассмотрим вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. В федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 миллиардов рублей на эти цели. Направим 19 субъектам России, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 миллиардов рублей", - сказал глава правительства.

Мишустин также сообщил, что на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе проектов по борьбе с коронавирусом, кабмин выделит 15 миллиардов рублей. Что же касается влияния ситуации с COVID-19 на российскую экономику, то говорить об этом можно будет по итогам II квартала 2020 года, отметил премьер.

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