"Сапсаны" возвращаются на маршрут

РЖД восстанавливает отмененные ранее рейсы

Отмененные из-за снижения пассажиропотока в условиях эпидемии коронавируса рейсы поездов "Сапсан" возвращаются в расписание. Как сообщили в РЖД, нормативный график движения восстанавливается с 24 июня.

До введения режима повышенной готовности курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, один из них - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД в условиях эпидемии сокращали число пар "Сапсанов" до 4 в сутки.

"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

С 24 июня график будет такой же, как до отмен. По будням между Санкт-Петербургом и Москвой будут курсировать 13 пар поездов, а по выходным - 15.

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