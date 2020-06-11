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"Сапсаны" возвращаются на маршрут

12:41
  • четверг
  • 11 июня 2020

РЖД восстанавливает отмененные ранее рейсы

Отмененные из-за снижения пассажиропотока в условиях эпидемии коронавируса рейсы поездов "Сапсан" возвращаются в расписание. Как сообщили в РЖД, нормативный график движения восстанавливается с 24 июня.
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До введения режима повышенной готовности курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, один из них - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД в условиях эпидемии сокращали число пар "Сапсанов" до 4 в сутки.

"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня.               С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

С 24 июня график будет такой же, как до отмен. По будням между Санкт-Петербургом и Москвой будут курсировать 13 пар поездов, а по выходным - 15.

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