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Мишустин рассказал о поддержке самых проблемных регионов

14:42
  • четверг
  • 11 июня 2020

Кабмин разработал индивидуальные программы развития для 10 субъектов

Правительство выделит 16 миллиардов рублей из резервного фонда на компенсацию падения доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".
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Средства помогут обеспечить выплату зарплат сотрудникам. Кроме того, правительство продолжит поддерживать медиков и других специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Дополнительные средства на стимулирующие надбавки получат 10 субъектов и 46 регионов.

Также речь зашла об увеличении субсидий на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми. Ещё одна важная тема заседания - помощь наиболее проблемным регионам. Правительство разработало индивидуальные программы развития для десяти субъектов. Они рассчитаны до 2024 года.

"Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течении трёх лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. На поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и на многое другое. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок гражданам", - сказал Мишустин.

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