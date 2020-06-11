В Таиланде тысячи слонов отправили в "отпуск"

Это связано с эпидемией коронавируса

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в жизнь людей. Непредвиденную возможность отправиться в отпуск получили слоны, которых используют в Таиланде для развлечений туристов. Сейчас животные возвращаются в деревни, где они родились и выросли.

Усталые, но довольные. Тысячи слонов преодолевают путь в сотни километров, чтобы впервые в жизни отдохнуть от работы. Отпуск получился непредвиденным – из-за пандемии коронавируса парки аттракционов в Таиланде закрылись на неопределённый период. Без дела остались сотрудники – в том числе и четвероногие. Из средства получения прибыли они превратились в статью расходов, ежедневно съедающих тонны травы, бананов и сахарного тростника. Зоозащитники предложили отправить слонов на родину и занялись организацией.

"Такая большая миграция в такой короткий промежуток времени не имеет прецедентов в нашей стране. Но возвращение домой не обходится без проблем. Для такого количества слонов тут нет места. Им нужно гулять, отдыхать и питаться. Есть опасность, что они будут заходить на территорию фермерских хозяйств", - рассказал директор Ассоциации слонов Таиланда Терапат Трунгпракан.

Но сами животные об этом не думают. С них наконец-то сняли тяжёлые сиденья, которые слоны носили с утра до вечера. Конечная точка пути – несколько поселений на севере страны. На протяжении четырёх столетий здесь выращивают и разводят слонов. Только члены таинственной касты махаутов хранят секретное знание о том, как научить опасное животное беспрекословно слушаться человека. И даже полюбить его.

Чем ближе деревня, тем чаще путешественники издают такие непривычные, радостные звуки. У слонов прекрасная память – они тоже узнают родные места и тех людей, которые их воспитали. А зоозащитники обращаются к людям – с просьбой помочь сохранить животных, которые в стране считаются священными.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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