ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ливни, град и сильный ветер: в Москве продлили "желтый" уровень опасности

15:13
  • четверг
  • 11 июня 2020

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

В столице как минимум до конца завтрашнего дня продлен "жёлтый" уровень опасности. В городе будут грозы, ливни и даже град. Ветер усилится до 23 метров в секунду. Так что пешеходам и водителям надо быть внимательными. Причём, свой нрав погода демонстрировала и накануне. В столице из-за сильного ветра упало почти 40 деревьев, повреждено более 10 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Подробнее - в репортаже Елены Макаровой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.