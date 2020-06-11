Ливни, град и сильный ветер: в Москве продлили "желтый" уровень опасности

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

В столице как минимум до конца завтрашнего дня продлен "жёлтый" уровень опасности. В городе будут грозы, ливни и даже град. Ветер усилится до 23 метров в секунду. Так что пешеходам и водителям надо быть внимательными. Причём, свой нрав погода демонстрировала и накануне. В столице из-за сильного ветра упало почти 40 деревьев, повреждено более 10 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Подробнее - в репортаже Елены Макаровой

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