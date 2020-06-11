Собянин рассказал о создании Центра хирургии рук на базе ГКБ им Юдина

Мощность отделения составит более 200 коек

В Москве появится Центр специализированной хирургической помощи при Городской больнице имени Юдина. Её в четверг посетил Сергей Собянин.

Для нового отделения предусмотрено семиэтажное здание площадью больше 15 тысяч квадратных метров. Это бывший терапевтический корпус. Там сейчас идёт комплексная реконструкция. Мощность отделения составит около 230 коек, в том числе реанимации. Центр оснастят современным лабораторным и хирургическим оборудованием. Там будут проводить сложнейшие высокотехнологичные операции. Основной специализацией станет хирургия и травматология верхних конечностей. Первых пациентов планируют принять уже этим летом, передает "ТВ Центр".

"Здесь на территории клиники в одном из старых корпусов проведена серьезная реконструкция. Создано специализированное, узкоспециализированное отделение по хирургии верхних конечностей, я думаю, мало кто, прожив жизнь, не столкнулся с травмами плеча, локтя, суставов. Здесь, в этом корпусе, будет специализированная помощь, квалифицированные врачи, хорошее оборудование, так что это значительное событие в нашей больничной медицинской жизни", - сказал Собянин.

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