В Москве 12 КТ-центров перестанут работать с пациентами с коронавирусом

У Москвы уже нет необходимости в таком объеме использовать инфраструктуру под коронавирус

Количество пациентов, которым необходимо делать компьютерную томографию лёгких, сократилось. Поэтому власти решили 12 КТ-центров, перепрофилированных ранее исключительно под коронавирусных больных, вернуть к работе с обычными пациентами. Кроме того, в городе увеличилось количество москвичей, которые имеют антитела к коронавирусу.

"Больше месяца мы уже проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая. И тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен. И на сегодняшний день иммунитет формируется. Иными словами, имеют антитела 17,4% москвичей", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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