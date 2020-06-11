В Москве открылся сезон фонтанов

Как город возвращается к привычному ритму жизни

Москве открылся сезон фонтанов. Пандемия немного отодвинула, но не испортила праздник... Традиционные, плавающие, светодинамические, "сухие" - 600 фонтанов "ожили" одновременно.

Представить себе летний сезон без традиционного запуска фонтанов практически невозможно. В этом году процесс из-за пандемии коронавируса перенесли, но не отменили. Жизнь в столице постепенно возвращается к привычному и обычному ритму.

В такую тропическую жару, которая сейчас накрыла город, брызги от воды ощущаются практически как морской бриз. Так что любоваться водными переливами у фонтана - явно приятнее, чем сидеть в душном помещении - да и устали от этих помещений за два с половиной месяца. Ограничения на прогулки - в прошлом, как и пропускной режим.

Самый масштабный фонтанный комплекс запустили на Поклонной Горе. "Годы войны" - жемчужина мемориального Парка Победы и его главное украшение. Фонтан любим не только среди москвичей - ежегодно он входит в десятку лучших достопримечательностей и уверенно соревнуется с другими топ-локациями соцсетей. Пока красоту наблюдают лишь сотрудники и небольшая группа пернатых - парк для посещения закрыт. Впрочем, уже в эти выходные погулять возле фонтана смогут все желающие.

После зимней спячки и пандемии в городе ожили еще 600 фонтанов. Знаменитый "Каменный цветок" вновь распустился на ВДНХ. Кони из "Четырёх времён года" возле Манежной площади - в нетерпении бьют копытом перед встречей с москвичами. Под райским деревом у "Адама и Евы" на Новокузнецкой вновь готовы встречаться влюблённые. Такие знаковые для каждого москвича места найти можно в каждом уголке столицы. Навестить каждый - задача явно не из лёгких, но почему бы не попробовать. Тем более, сезон водных фейерверков будет длиться до 1 октября. Впрочем, власти уже намекнули, что в случае хорошей погоды срок могут и продлить.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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