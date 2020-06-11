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На МЖД проводят реконструкцию железнодорожных переездов

15:27
  • четверг
  • 11 июня 2020

Там меняют полотно и устанавливают поднимающиеся ограждения

11 июня международный День привлечения внимания к железнодорожным переездам. На МЖД отметили это событие по-своему: начали ставить новые шлагбаумы и табло обратного отсчёта времени.

Система позволяет водителю чётко понимать, когда можно начать движение, а затем, вплоть до секунды, когда необходимо покинуть переезд. Нарушения отслеживают камеры фото и видеофиксации. Ремонт ведётся почти на четырёх сотнях переездов: меняют полотно, а также устанавливают поднимающиеся ограждения, передает "ТВ Центр".

А ещё на некоторых переездах появился новый сигнал - лазерная стена. Видно её только в тёмное время суток и только, когда проезд запрещён.

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