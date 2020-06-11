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Парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной

15:29
  • четверг
  • 11 июня 2020

Это связано с с празднованием Дня России

Хорошие новости для автомобилистов. В связи с празднованием Дня России парковка в Москве будет бесплатной в пятницу, 12-го, и в субботу, 13 июня.

Касается это всех улиц, входящих в зону парковочного пространства, в том числе тех, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными, передает "ТВ Центр".

Несмотря на длинные выходные, столичные власти просят горожан не собираться большими компаниями и совершать только необходимые поездки.

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