Парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной

Это связано с с празднованием Дня России

Хорошие новости для автомобилистов. В связи с празднованием Дня России парковка в Москве будет бесплатной в пятницу, 12-го, и в субботу, 13 июня.

Касается это всех улиц, входящих в зону парковочного пространства, в том числе тех, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными, передает "ТВ Центр".

Несмотря на длинные выходные, столичные власти просят горожан не собираться большими компаниями и совершать только необходимые поездки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"