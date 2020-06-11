Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

Президент сделает это, если посчитает нужным

Владимир Путин может обратиться к гражданам России в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обращение может состояться до или после голосованя.

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли президент лично разъяснять суть изменений, представитель Кремля отметил, что их активно разъясняют и объясняют те, кто был их инициаторами.

"Сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения, поэтому, когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Первоначально оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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