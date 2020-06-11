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Раскрыта опасность неправильного мытья фруктов и овощей

12:58
  • четверг
  • 11 июня 2020

Полезные советы от врача

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина призвала россиян не пробовать фрукты и овощи на рынке, а также не мыть их с помощью антибактериальных средств. Это касается даже мыла с пометками "эко" или "детское". 
Овощи и фрукты назвали источником заражения коронавирусом

По словам Лопатиной, частицы моющего средства могут попасть в кишечник и нарушить его микрофлору. "После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать", - цитирует врача 5-tv.ru

Мария Лопатина посоветовала сначала замачивать в воде мягкие фрукты и ягоды, а потом мыть их под проточной водой. Жесткие фрукты желательно промывать под проточной водой, после чего срезать с них кожуру.

Такие меры предосторожности крайне актуальны во время распространения коронавирусной инфекции, подчеркнула врач-гастроэнтеролог.

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