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"Очень большие деньги": Песков высказался о системе здравоохранения

13:12
  • четверг
  • 11 июня 2020

Уровень финансирования постоянно повышается

В России выделяются очень большие деньги на развитие системы здравоохранения. Уровень финансирования постоянно повышается, отметил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал российское здравоохранение "недофинансированной" сферой.
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"В целом, уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это такая достаточно последовательная линия. Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области, но выделяются очень большие деньги", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что личного разговора на эту тему в последнее время между Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным не было. А чтобы как-то реагировать на высказывания главы Счетной палаты, надо сначала ознакомиться с материалами, подготовленными его ведомством.

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