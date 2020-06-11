"Очень большие деньги": Песков высказался о системе здравоохранения

Уровень финансирования постоянно повышается

В России выделяются очень большие деньги на развитие системы здравоохранения. Уровень финансирования постоянно повышается, отметил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал российское здравоохранение "недофинансированной" сферой.

"В целом, уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это такая достаточно последовательная линия. Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области, но выделяются очень большие деньги", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что личного разговора на эту тему в последнее время между Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным не было. А чтобы как-то реагировать на высказывания главы Счетной палаты, надо сначала ознакомиться с материалами, подготовленными его ведомством.

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