Соцработники сдают плазму крови для больных COVID-19

Сначала они сдают специальный тест на антитела к коронавирусу

В четверг тестирование на антитела COVID-19 прошли московские соцработники, которые переболели коронавирусом. Теперь они готовы стать донорами плазмы, чтобы помочь тем, кто находится сейчас в больницах, передает "ТВ Центр".

В акции приняли участие 20 соцработников района Алексеевский. Сначала они сдали специальный тест - ИФА, который помогает выявить наличие либо отсутствие в крови антител к коронавирусу. Донорами смогут стать только те, у кого выработался иммунитет. Разумеется, у добровольцев не должно быть других инфекций, а также хронических заболеваний.

"Есть уже опыт применения данной плазмы. Москва в этом вопросе оказалась впереди планеты всей. Мы понимаем, что данная плазма, конечно же, приносит успех в лечении данных пациентов", - рассказала заведующая отделением переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"