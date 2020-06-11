Жителям Подмосковья разрешили записываться на прием к стоматологу

Поликлиники откроются 15 июня

Жители Подмосковья могут записываться на прием к стоматологу. Оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках области начнется с 15 июня. Пациенты должны приходить в лечебное учреждение в перчатках и маске.

"К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам", - заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на прием можно на портале госуслуг. Либо через кол-центр губернатора, по номеру 8-800-550-50-30, сообщили в областном минздраве. В ведомтсве добавили, что прием будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности. При входе в здание пациентам будут измерять температуру, в коридорах нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, после каждого пациента помещения будут дезинфицировать.

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