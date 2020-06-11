"Проревела полдня": Бородину охватила паника на дне рождения дочери

Планы телезвезды едва не сорвались

Телеведущая Ксения Бородина, которая вместе с бизнесменом Курбаном Омаровым воспитывает трех детей, с размахом отметила день рождения старшей дочери. Марии исполнилось 11 лет.

Во дворе загородного дома Бородиной и Омарова выросли шатры, фотозона, огромные батуты. Телеведущая пригласила на праздник команду аниматоров.

Бородина сделал все для того, чтобы день рождения дочери прошел идеально. Но подкачала погода. Из-за дождя и сильного ветра пришлось сдувать батуты. При этом особняк звезды не был подготовлен к празднику. В какой-то момент, как призналась Бородина, у нее началась паника.

На помощь пришли подруги, которые приободрили маму-перфекционистку и налили ей бокальчик горячительного. Через два часа распогодилось, и детский праздник продолжился.

"Мама уже сегодня проревела полдня в связи с погодой. Более-менее успокоилась, батуты надули обратно. Дети все счастливые и довольные, одна мама расстроенная", - рассказала ведущая "Дома-2" на видео в Instagram.

Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились в 2015 году. От первого брака у телеведущей осталась дочь Мария. Первая жена предпринимателя подарила ему сына. Общая дочка Ксении и Курбана - Теон - родилась в декабре 2015 года.

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