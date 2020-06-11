Юрий Башмет отметил важность поправки о российской культуре в Конституцию

Сам он обязательно примет участие в голосовании

Юрий Башмет рассказал о своем отношении к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, и в частности, о поправке, касающейся российской культуры.

" Если такая поправка к Конституции будет принята, если черным по белому в законе будет написано, что государство обязуется помогать, защищать, развивать культуру, — это потрясающе, это очень здорово. Потому что без культуры нет будущего. У нас есть что сохранять, что развивать, что передавать дальше детям. Особый статус нашей культуры нужно подчеркнуть, обозначить, чтобы все понимали, что без культуры нас нет как нации", - сказал Юрий Башмет в интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что такая поправка усилит ответственность государства за развитие отечественной культуры.

"Мы, деятели искусства, всё делаем, чтобы сохранять и развивать культуру! Во всем ее многообразии. Но пусть государство возьмет на себя ответственность вместе с нами. Мне кажется, что стратегически будет очень правильно, если это будет именно в Конституции прописано. Чтобы не быть зависимым от желания или нежелания какого-то отдельного чиновника", - подчеркнул маэстро.

По его мнению, каждый гражданин обязан выразить свое отношение к предлагаемым поправкам, отметив, что с учетом сегодняшней ситуации рассматривает вариант онлайн-голосования как удобный и безопасный способ волеизъявления.

"Голосовать за сами поправки к Конституции я обязательно пойду. Я просто уверен, что мы все, кто живет в одной стране, должны выразить свое мнение по такому важному для каждого из нас вопросу", - сказал Башмет.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"