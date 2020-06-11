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Роспотребнадзор усомнился в необходимости дезинфекции улиц

14:08
  • четверг
  • 11 июня 2020

Обеззараживать надо контактные поверхности

Поливать улицы и тротуары дезинфицирующими средствами не имеет смысла. Роспотребнадзор не давал таких рекомендаций городским властям, заявили в ведомстве. Обеззараживать надо контактные поверхности.
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"Мы рекомендуем на открытых пространствах обрабатывать, прежде всего, контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар - у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет", - заявила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании Совета при президенте по правам человека.

В ведомстве подчеркивают: дезинфицирующие аэрозоли нельзя применять в присутствии людей – это вредно для здоровья. Есть лишь два средства, зарегистрированных в России, которыми можно проводить дезинфекцию в присутствии человека.

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