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Россиян предостерегли от использования чужой зарядки для смартфона

14:29
  • четверг
  • 11 июня 2020

Это может быть опасно по двум причинам

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган призвал россиян не использовать чужие зарядные устройства для смартфона. Нежелательно также пользоваться дешевыми китайскими аналогами зарядок.
В Сети появилось фото, выводящее из строя смартфоны Samsung

"Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета", - рассказа Коган 1prime.ru

По словам специалиста, мошенники могут использовать зарядки в качестве шлюза для доступа к персональным данным, которые хранятся на гаджете. При этом им под силу зачистить электронные следы своего присутствия. "Хакер фактически получает гаджет в свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль", - отметил Михаил Коган. 

Он сказал, что люди, заряжающие смартфоны на общественных USB-станциях, больше других рискуют стать жертвами хакерской атаки.

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