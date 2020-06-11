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В Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19

14:42
  • четверг
  • 11 июня 2020

Программа исследований на антитела к COVID-19 расширяется

Антитела к COVID-19 обнаружены у 17% москвичей, сдавших тесты. Можно говорить о том, что у жителей столицы формируется популяционный иммунитет, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Больше месяца мы проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. На сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами - имеют антитела G 17,4 % москвичей ",- сообщила Ракова журналистам.

По словам заммэра, программа исследований будет расширяться и охватит сотрудников организаций. В рамках государственно-частного проекта каждый работодатель может выбрать медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, и заключить с ней договор по забору крови работников. Ракова подчеркнула, что исследование будет проводиться за счет городского бюджета.

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