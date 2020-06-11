Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 17,4% москвичей

За две недели тест на коронавирус сдали 165 тысяч желающих

Завершился второй этап тестирования москвичей на антитела к коронавирусу, доля имеющих иммунитет составляет уже 17,4%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

"Больше месяца мы уже проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая. И тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен. И на сегодняшний день иммунитет формируется. Иными словами имеют антитела 17,4% москвичей", - заявила она.

Ракова отметила, что за две недели популяционный иммунитет в столице увеличился практически на 5%. За это время тестирование на коронавирус прошли 165 тысяч желающих москвичей.

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