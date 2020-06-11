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Ефремова доставили на допрос

15:20
  • четверг
  • 11 июня 2020

Дело передано в Главное управление МВД по Москве

Актера Михаила Ефремова доставили на допрос в Главное управление МВД по Москве, куда ранее передали его дело. Артиста сопровождали сотрудники ФСИН.
В деле Михаила Ефремова появились новые подробности

"Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул квартиру, в которой отбывает домашний арест, и был доставлен на допрос. После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос", - приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве внедорожник Ефремова вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Установлено, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд постановил оставить актера под домашним арестом на время следствия.

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