Россиянам дали совет по использованию маски во время жары

Маски затрудняют дыхание

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко заявил, что пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями не стоит надевать маску во время жары. Это может плохо сказаться на их самочувствии. Поскольку выходить на улицу без индивидуальных средств защиты тоже нежелательно, профессор посоветовал вышеперечисленным категориям россиян оставаться в квартире или на дачном участке.

"Если у людей хронические заболевания или возрастные реакции на повышенную температуру, лучше не выходить на улицу. Возможно осложнение заболеваний у людей с хроническими заболеваниями при ношении масок в жару. Все-таки маски затрудняют дыхание", - цитирует Бутенко радиостанция "Говорит Москва".

Между тем Минздрав рекомендует россиянам не пренебрегать правилами индивидуальной эпидбезопасности и сохранять приверженность масочному режиму.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что гражданам придется носить маски и перчатки еще один-два месяца.

По последним данным, свыше 7,4 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 410 тысяч скончались.

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