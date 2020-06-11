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Во Франции нашлись несогласные с отменой рабства (видео)

15:39
  • четверг
  • 11 июня 2020

Они облили краской памятник

 Во Франции неизвестные вылили ведро белой краски на статую в честь отмены рабства.

Инцидент произошел в парке Бомонт города По на юго-западе страны 11 июня.  Краска залила весь бюст и подписи.

В 10 метрах от памятника нашли ведро, на котором было написано: "White lives matter ("Жизни белых имеют значение") по аналогии с лозунгом против расизма - Black lives matter, пишет местное издание Republique des Pyrenees.

На данный момент полиция разыскивает вандалов.

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