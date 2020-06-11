Россиянам напомнили о важном правиле после снятия ограничений по COVID-19

Опасность подхватить коронавирус никуда не делась
Коронавирус до сих пор представляет опасность для людей и никуда не исчез. Нельзя пренебрегать мерами профилактики по COVID-19, напомнили россиянам в Минздраве.
"Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной эпидбезопасности и сохранять приверженность масочному режиму", - говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на снятие части ограничений в Москве и многих других городах России, использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, остается необходимым.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россиянам необходимо соблюдать "масочный режим" в ближайшие один-два месяца.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"