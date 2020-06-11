Россиянам напомнили о важном правиле после снятия ограничений по COVID-19

Опасность подхватить коронавирус никуда не делась

Коронавирус до сих пор представляет опасность для людей и никуда не исчез. Нельзя пренебрегать мерами профилактики по COVID-19, напомнили россиянам в Минздраве.

"Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной эпидбезопасности и сохранять приверженность масочному режиму", - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на снятие части ограничений в Москве и многих других городах России, использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, остается необходимым.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россиянам необходимо соблюдать "масочный режим" в ближайшие один-два месяца.

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