Власти удалят использованные для цифровых пропусков данные москвичей

Это будет сделано публично

Власти Москвы намерены публично удалить данные москвичей, которые были использованы для получения цифровых пропусков во время режима повышенной готовности в столице. Это сделают сразу после завершения судебных дел, касающихся штрафов и самой пропускной системы.

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что информация, полученная в рамках оформления цифровых пропусков, будет уничтожена в сроки, установленные федеральным законом "О персональных данных". Власти заверили, что хранение и обработка персональных данных жителей столицы ведется в строгом соответствии с законодательством. Немерюк уточнил, что будут удалены и данные жителей столицы из базы приложения "Социальный мониторинг".

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