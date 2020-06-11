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Власти удалят использованные для цифровых пропусков данные москвичей

15:48
  • четверг
  • 11 июня 2020

Это будет сделано публично

Власти Москвы намерены публично удалить данные москвичей, которые были использованы для получения цифровых пропусков во время режима повышенной готовности в столице. Это сделают сразу после завершения судебных дел, касающихся штрафов и  самой пропускной системы.
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"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что информация, полученная в рамках оформления цифровых пропусков, будет уничтожена в сроки, установленные федеральным законом "О персональных данных". Власти заверили, что хранение и обработка персональных данных жителей столицы ведется в строгом соответствии с законодательством. Немерюк уточнил, что будут удалены и данные жителей столицы из базы приложения "Социальный мониторинг".

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