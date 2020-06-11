Ефимов: депутаты МГД приняли активное участие в восстановлении экономики столицы

Вице-мэр поблагодарил их за активную работу

Депутаты Мосгордумы приняли активное участие в восстановлении экономики столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столица прошла стресс-тест с успехом и продемонстрировала устойчивость "экономической экосистемы", что особенно заметно на фоне показателей прочих мировых мегаполисов. Факторами успеха стали своевременно принятые меры поддержки, диверсифицированная структура экономической системы Москвы, постоянный контакт с представителями бизнеса. Помимо мер федеральной поддержки в Москве было разработано несколько собственных пакетов постановлений и мероприятий для сохранения наиболее пострадавших секторов", - сказал Ефимов.

Он рассказал, что активное личное участие в работе городского оперативного штаба по экономическим вопросам приняли депутаты Валерий Головченко, Елена Николаева и Степан Орлов.

"Все инициативы и решения, предложенные депутатами, были рассмотрены штабом. Многие из них были реализованы и доказали свою эффективность", - заключил заммэра.

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