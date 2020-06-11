Дочь Ефремова не поверила, что он нарушил правила домашнего ареста

Актер зарегистрировался в Telegram?
19-летняя Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, прокомментировала новость о том, что ее отец якобы зарегистрировался в мессенджере Telegram.
11 июня СМИ сообщили, сим-карту актера использовали для входа в Telegram. Между тем суд запретил Ефремову пользоваться телефоном и интернетом. Если выяснится, что он зарегистрировался в мессенджере, то это сочтут нарушением правил домашнего ареста.
"У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа", - написала Анна Мария в Twitter.
11 июня Михаила Ефремова доставили на допрос в Главное управление МВД по Москве. В квартиру за ним приехали сотрудники ФСИН.
Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве внедорожник Ефремова вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого умер от полученных травм в больнице. В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, то есть до окончания следствия.
Видео: В деле Михаила Ефремова появились новые подробностиВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- В Рязанской области простились с погибшим в ДТП с Ефремовым
- В деле Михаила Ефремова появились новые подробности
- Нарколог объяснил алкоголизм Ефремова тонкой душевной организацией
- "Никакой помощи, ноль": семья погибшего в ДТП с Ефремовым удивила адвоката
- Сбыт наркотиков и проверка на вменяемость: последние новости о Ефремове