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Дочь Ефремова не поверила, что он нарушил правила домашнего ареста

15:57
  • четверг
  • 11 июня 2020

Актер зарегистрировался в Telegram?

19-летняя Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, прокомментировала новость о том, что ее отец якобы зарегистрировался в мессенджере Telegram. 
Ефремова доставили на допрос

11 июня СМИ сообщили, сим-карту актера использовали для входа в Telegram. Между тем суд запретил Ефремову пользоваться телефоном и интернетом. Если выяснится, что он зарегистрировался в мессенджере, то это сочтут нарушением правил домашнего ареста. 

"У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа", - написала Анна Мария в Twitter. 

11 июня Михаила Ефремова доставили на допрос в Главное управление МВД по Москве. В квартиру за ним приехали сотрудники ФСИН.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве внедорожник Ефремова вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого умер от полученных травм в больнице. В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, то есть до окончания следствия.

Видео: В деле Михаила Ефремова появились новые подробности

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