Мотоцикл ДПС вдребезги: видео момента страшной аварии в Москве

От удара машина разлетелась на мелкие кусочки

В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадал сотрудник полиции. На Мосфильмовской улице столкнулись легковой автомобиль и служебный мотоцикл ДПС.

"Столкновение двух единиц: легковой автомобиль и служебный мотоцикл. Пострадал сотрудник ДПС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Столичный департамент транспорта показал видео момента ДТП. На кадрах можно увидеть, как произошло столкновение машин на перекрестке. От удара мотоцикл ДПС разлетелся на мелкие кусочки. ТВЦ.RU публикует это видео:

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