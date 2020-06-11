Черная кошка вылетела из горящего дома и стала мемом про 2020 год

Про нее все забыли

В США черной кошке пришлось самостоятельно спасаться из горящего дома.

Инцидент произошел в Висконсине во вторник днем. На кухне из-за неисправной проводки вспыхнул пожар. В доме никого, кроме кошки и собаки, не было: хозяин дома ушел на работу, а его жена гуляла с детьми.

На пожарную сигнализацию первыми среагировали соседи. Один из них услышал лай собаки, забежал в дом и вывел пса на улицу. Соседи решили запечатлеть этот момент и не заметили, что на фото попала одна интересная деталь – кошка, выпрыгивающая из горящего окна. Сосед не заметил ее, когда спасал собаку.

Кошку нашли не сразу. Через несколько часов ее обнаружила полиция: у животного были обожжены уши и усы. Но в остальном она не пострадала.

Фотография стремительно набрала популярность в сети и разошлась на мемы. Многие стали шутить, что это лучшая иллюстрация 2020 года: дом – это происходящее в мире, а кот – это люди, которые пытаются спастись от проблем.

(2020 год и мои две последние нервные клетки)

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