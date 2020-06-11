В Сирии сменился глава правительства

Президент страны Башар Асад уволил премьер-министра Имада Хамиса

Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности. Причины данного шага не приводятся.

И. о. премьер-министра назначен Хусейн Арнус, который ранее возглавлял министерство водных ресурсов, передает агентство SANA.

Хамис руководил сирийским правительством с 2016 года. Подробности резкой смены главы правительства Сирии пока не приводятся.

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