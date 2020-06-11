Опубликованы космические снимки последствий обрушения мурманского моста

На фотографиях можно увидеть железнодорожный мост до и после обрушения

Роскосмос опубликовал снимки железнодорожного моста между станциями "Выходной" и "Кола" под Мурманском, который обрушился 1 июня. На фотографиях можно увидеть мост до и после обрушения. ТВЦ.RU публикует эти снимки.

Ранее специалисты начали демонтаж железнодорожного моста через реку Кола.

"Специалисты приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга, для работ на место был доставлен специальный кран. На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска", - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги (региональный филиал ОАО "РЖД").

Параллельно продолжаются геодезические изыскания и проектные работки фундамента для опор нового моста. Элементы конструкции пролета нового моста доставляются к месту строительных работ поэтапно.

Мост между станциями "Кола" и "Выходной" обрушился 1 июня, до этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена.

Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"