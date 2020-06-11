На Кубани перевернулся автозак с заключенными

Виновница - женщина, нарушившая ПДД
В Краснодарском крае полицейский автозак, перевозивший заключенных, попал в ДТП.
Инцидент произошел рядом с городом Горячий Ключ днем 11 июня. 43-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Nissan решила повернуть налево через две сплошные в неположенном месте и врезалась в ехавший по встречной полосе с включенными спецсигналами автомобиль.
В результате пострадали семь человек: водитель автозака, женщина, двое полицейских и трое заключенных.
Пострадавших доставили в городскую больницу Горячего Ключа. Автомобили получили механические повреждения. Полиция начала проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: