На Кубани перевернулся автозак с заключенными

Виновница - женщина, нарушившая ПДД

В Краснодарском крае полицейский автозак, перевозивший заключенных, попал в ДТП.

Инцидент произошел рядом с городом Горячий Ключ днем 11 июня. 43-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Nissan решила повернуть налево через две сплошные в неположенном месте и врезалась в ехавший по встречной полосе с включенными спецсигналами автомобиль.

В результате пострадали семь человек: водитель автозака, женщина, двое полицейских и трое заключенных.

Пострадавших доставили в городскую больницу Горячего Ключа. Автомобили получили механические повреждения. Полиция начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"