Что важно знать о голосовании по поправкам в Конституцию

Изменения Основного закона России рассчитаны на годы вперед

Изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были защищены и окружены заботой. Об этом на неделе говорил президент, подчеркнув, что особое внимание уделено именно социальной справедливости. Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в Основной закон в один из семи отведенных для этого дней, с 25 июня по 1 июля. Работа над организацией процесса идет полным ходом. ЦИК уделяет внимание даже мелочам, например, таким, как расстояние для просмотра паспорта голосующего, не говоря уже об обеспечении не только прозрачности голосования, но и высочайших мер безопасности для граждан. Тем более что, согласно последним данным опросов, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. И подавляющее большинство из них поправки собираются поддержать. Хотя различные интернет-эксперты и представители так называемой несистемной оппозиции пытаются россиян переубедить. Однако, как обычно, тщетно.

C 25 июня по 1 июля по всей стране заработает больше 96 тысяч избирательных участков. Еще 250 организуют за границей. И везде главное требование - это соблюдение безопасности, подчеркнули в ЦИК. Маски и перчатки обязательны. Паспорт в руки не давать. Социальную дистанцию соблюдать. Новые правила голосования сейчас изучают и волонтеры, которые оставшиеся две недели будут объяснять их гражданам.

"Волонтёры Конституции будут рассказывать россиянам о предстоящем общероссийском голосовании. О том, как оно пройдёт. О том, как можно принять в нём участие", - заявил Артём Метелёв, председатель Совета ассоциации волонтёрских центров.

О желании сделать это, согласно последним опросам ВЦИОМ, заявляет 67% россиян. Причем подавляющее большинство из них поддерживает обновление Конституции. И, кстати, такого мнения люди придерживаются независимо от политических взглядов или принадлежности к какой-либо партии. К примеру, 73% опрошенных сторонников КПРФ собираются участвовать в голосовании. А половина из них - за поправки. И это несмотря на призывы ЦК и различных экспертов, критикующих, как сами изменения, так и работу ЦИК.

"Я когда смотрю на некоторые экспертные заключения по всем темам, по которым мы принимаем решения, мне тоже кажется, что не эксперты, а какие-то дети веселятся. Не читая закон или специально создавая фейковые новости, пытаясь по этому поводу, как сейчас принято говорить, хайпануть", - сказал Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК России.

И чем ближе всероссийское голосование по изменению Основного закона страны, тем будет больше различных роликов и сообщений в соцсетях, распространяющих заведомо недостоверную информацию. Их, кстати, уже и сейчас полно. В одних говорится о том, что поправки якобы утверждены и внесены в Конституцию. А брошюры с новым текстом уже продаются в книжных магазинах. Другие обвиняют ЦИК в прямой агитации, что, по словам Эллы Памфиловой, тоже является фейком.

"Никто и нигде мне сегодня не покажет, если они сами, конечно, не сфабрикуют какую-нибудь липовую листовку (они в этом уже хорошо набили руку), что ЦИК говорит "иди, голосуй за поправки" или "иди, голосуй против поправок". Такой прямой агитации нет, и не будет", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Важнейшая задача, подчеркивают в Центризбиркоме, обеспечить прозрачность процесса волеизъявления народа и легитимность результата. Из-за чего пришлось отказаться от голосования по почте, к которому в западных странах много претензий. А вот проголосовать на дому будет возможно. Но за этим также проследят наблюдатели. Их число будет огромным. Более полумиллиона человек на всю страну. Хотя и такой вроде бы правильный подход - без критики не обходится.

"Оказывается, все эти люди, которые в наблюдатели идут и от партий от всех, это все так. Это не реальные наблюдатели. А вот какие-то такие реальные наблюдатели. Прям, истинные. Прям, голубой крови, которых обязательно не пустят. Вот мои коллеги все сидят. Даем слово, пустим", - пообещала Памфилова.

Но желающих в стане непримиримых борцов-либералов будет, вероятно, не много. Потому как легче голословно критиковать у компьютера, чем пойти и поработать на избирательном участке. Или, действительно, разобраться в сути предлагаемых поправок, а не цепляться к одной конкретной, которая лишь дает Путину право участвовать в выборах после 2024 года. Он может им либо воспользоваться, либо нет. Однако наличие этой возможности, говорят политологи, успокаивает многих. Причем как в нашей стране, так и за её пределами.

"Возникла угроза того, что начнется борьба внутри элит. Сразу же воспряли и прозападные силы. Я по своей профессии читаю на 5 языках европейские газеты. Они все стали писать, кто и как сможет заменить Путина. И в этих условиях было принято решение, мне кажется, остудить вот эти страсти", - прокомментировал политолог Дмитрий Бабич.

Хотя запрос на то, чтобы Путин остался, в обществе, безусловно, есть. Именно с ним люди ассоциируют стабильность и возвращение уважения к нашей стране на мировой арене. А также превращение России в по-настоящему социально-ориентированное государство, что подтвердили и два последних месяца борьбы с коронавирусной пандемией.

"Вновь повторю, мы прошли, еще проходим, через суровые испытания, и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от нравственных норм. Сострадания, взаимопомощи, милосердия. Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей. Они в характере нашего народа. Их разделяет подавляющее большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости. Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже одного раза в год, индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже МРОТ. Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед. Чтобы люди были уверены в будущем. Чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием. Получали необходимую, достаточную поддержку", - заявил президент России Владимир Путин.

Причем эта поддержка уже оказывается. То есть социальные поправки юридически еще не вступили в силу, но они уже работают. Кроме них в обновленной Конституции предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам. Расширить полномочия Госдумы и Совета Федерации. Установить приоритет российского права над международным. Закрепить статус русского языка, традиционных семейных ценностей. Прописать нормы о развитии культуры и науки. Но последнее слово, на этом настоял президент, будет именно за гражданами, которым и предстоит решить - все оставить так, как есть, или проголосовать за поправки.

Александр Панюшкин, Павел Дубров, "В Центре Событий".

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