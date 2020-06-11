Народ возмущен провокацией Навального: "Зачем героев грязью поливать?"

Поступок блогера назвали подлым и мерзким

Всего две недели отделяют нас от главного события этого года - парада во славу 75-летия Победы. На этой неделе Кремль подтвердил, что среди почетных гостей праздника - лидеры Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии. Подтверждения от ряда других иностранных лидеров ожидаются "со дня на день". Президенту Украины приглашение не отправлялось, как изящно отметили в Кремле, так как Украина де-факто и во многом де-юре — не член СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.

Впрочем, не гости - главные герои будущего Парада, а наши ветераны, те, кому сегодня уже хорошо за 90. И сейчас больше всего волнений за одного из них — Игната Артеменко. Он не так давно снялся в видео в поддержку изменений в Конституцию. После чего его - Героя Войны - оскорбил Алексей Навальный, назвав предателем только за то, что Артеменко высказал свое мнение. По словам внука Артеменко, семья старалась, но не смогла уберечь старика от этой мерзости, и когда он узнал обо всем, ему стало плохо, проблемы с сердцем. Родные ветерана будут добиваться справедливости.

Эти кадры в социальную сеть выложил Игорь Колесников - внук Игната Артеменко - того самого ветерана, который публично был назван предателем. Фронтовику стало плохо, пришлось дважды вызывать врачей. В семье, понимая риски, ничего пожилому человеку не рассказывали, но он всё равно узнал.

"Я внук того самого фронтовика Артеменко И.А., которого Навальный назвал предателем и холуём. Мы, естественно скрывали эту мерзость от 93-летнего человека, который прошел войну, был ранен. Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Что же такое происходит??? Навальный принародно оскорбляет героя-фронтовика, да ещё и в год Юбилея Победы!!! И за это он не несёт никакой ответственности??? Где же справедливость?" - возмутился внук ветерана Игорь Колесников.

Всё началось вот с этого видео, участники которого зачитывают преамбулу Конституции. В ролике в том числе снялись кардиохирург Лео Бокерия, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, народный артист СССР Василий Лановой и ветеран Игнат Артеменко.

А следом появился неожиданно резкий комментарий Алексея Навального. Он написал пост в твитере, прикрепив видео с фронтовиком.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал Алексей Навальный в соцсети.

Конечно, есть те, кто будет голосовать "за" поправки в Конституцию, и кто будет голосовать "против". Ведь у каждого есть право на выражение мнения. Но это не значит, что одни правы, а другие нет. Навальный же в своем посте даже не критикует, а оскорбляет тех, с чьим мнением не согласен. Нападки на ветерана многие вообще посчитали поступком "за гранью". Игнат Артеменко в семнадцать лет стал партизаном, с 1944 года воевал в составе Красной Армии.

"Меня оскорбил Навальный. Назвал холуём и предателем. Я считаю, что я этого не заслуживаю", - заявил ветеран ВОВ Игнат Артеменко.

И заслуживает ли этого врач Лео Бокерия, спасший тысячи жизней, в том числе и детских. Олег Кононенко, четырежды побывавший в космосе. Вячеслав Фетисов - легенда русского хоккея, звезда российского фигурного катания Аделина Сотникова. Василий Лановой - народный артист, переживший в детстве ужасы войны.

"Скажи мне, кто твой герой, и я скажу – кто ты. Мой герой – Василий Лановой. А у кого-то в пантеоне, по-видимому, Власов. И такое у нас, оказывается, возможно спустя 75 лет после Победы. Не хочешь голосовать за поправки в Конституцию – не голосуй, но зачем же наших героев грязью поливать? Подло это и мерзко", - написала в соцсети гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова.

"Я была вообще поражена его цинизмом и его наглостью. Потому что если бы не этот человек, который ещё в 93 года, слава богу, жив — и который воевал — был бы Навальный сейчас с нами? Нет даже таких слов в русском языке, которые могли бы охарактеризовать этого негодяя", - прокомментировала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

И неужели всё это за гранью понимания Алексея Навального и его сторонников? На этих кадрах, опубликованных Следственным комитетом, задержанный по подозрению в реабилитации нацизма Даниил Шестаков - сторонник Навального из Перми. Ради шутки он разместил на портале, где собирались фотографии ветеранов для "Бессмертного полка", изображение изменника и предателя Андрея Власова.

"Я действительно выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова в приложение "Бессмертный полк онлайн", прошу меня простить за это", - сказал Даниил Шестаков.

Были задержаны ещё трое молодых сторонников Навального в других городах. Они загрузили в виртуальное шествие "Бессмертного полка" фотографии Гитлера и других нацистских преступников. В штабе Навального назвали это естественной реакцией на официоз и приколом, но в Общественной палате России так не считают.

"Это звенья одной цепи: оскорбление того "Бессмертного полка", тех 27 миллионов жертв, которые наша страна понесла в той войне и оскорбление Артеменко Игната Сергеевича. Это звенья одной цепи. Поэтому это так и взволновало всё наше общество", - заявил герой России, первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

В Следственный комитет и прокуратуру уже поступили заявления члена Общественной палаты России Ильи Ремесло. Он просит проверить Алексея Навального на причастность к фактам реабилитации нацизма и привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление.

"Для меня очень важен этот момент. Потому что я считаю, что это такая черта, за которую нельзя переходить. Можно какие-то вещи прощать, если человек что-то в запаре сказал, но тут намеренно. Намеренно он готовил этот ролик, выложил его, именно намеренно оскорбил ветерана Великой Отечественной войны", - выразил мнение юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Показательно, что так называемые либеральные СМИ, например "Эхо Москвы" или "Медуза", регулярно освещающие деятельность Навального, всё это время инцидент с оскорблением ветерана не замечают. То ли понимая, что это переходит все границы, то ли молча поддерживая. Впрочем, развитие у этой истории точно будет - настала очередь внуков защищать дедов.

Пётр Вершинин. "В центре событий".

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