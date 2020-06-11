ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народ возмущен провокацией Навального: "Зачем героев грязью поливать?"

22:08
  • четверг
  • 11 июня 2020

Поступок блогера назвали подлым и мерзким

Всего  две недели отделяют нас от главного события этого года - парада во славу 75-летия Победы. На этой неделе Кремль подтвердил, что среди почетных гостей праздника - лидеры Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии. Подтверждения от ряда других иностранных лидеров ожидаются "со дня на день". Президенту Украины приглашение не отправлялось, как изящно отметили в Кремле, так как Украина де-факто и во многом де-юре — не член СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.

Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального
"Это за гранью": россияне осудили Навального за оскорбление героев страны

Впрочем, не гости - главные герои будущего Парада, а наши ветераны, те, кому сегодня уже хорошо за 90. И сейчас больше всего волнений за одного из них — Игната Артеменко. Он не так давно снялся в видео в поддержку изменений в Конституцию. После чего его - Героя Войны -  оскорбил Алексей Навальный, назвав предателем только за то, что Артеменко высказал свое мнение. По словам внука Артеменко, семья старалась, но не смогла уберечь старика от этой мерзости, и когда он узнал обо всем, ему стало плохо, проблемы с сердцем. Родные ветерана будут добиваться справедливости.

Эти кадры в социальную сеть выложил Игорь Колесников - внук Игната Артеменко - того самого ветерана, который публично был назван предателем. Фронтовику стало плохо, пришлось дважды вызывать врачей. В семье, понимая риски, ничего пожилому человеку не рассказывали, но он всё равно узнал.

"Я внук того самого фронтовика Артеменко И.А., которого Навальный назвал предателем и холуём. Мы, естественно скрывали эту мерзость от 93-летнего человека, который прошел войну, был ранен. Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Что же такое происходит??? Навальный принародно оскорбляет героя-фронтовика, да ещё и в год Юбилея Победы!!! И за это он не несёт никакой ответственности??? Где же справедливость?" - возмутился внук ветерана Игорь Колесников.

Всё началось вот с этого видео, участники которого зачитывают преамбулу Конституции. В ролике в том числе снялись кардиохирург Лео Бокерия, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, народный артист СССР Василий Лановой и ветеран Игнат Артеменко.

А следом появился неожиданно резкий комментарий Алексея Навального. Он написал пост в твитере, прикрепив видео с фронтовиком.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал Алексей Навальный в соцсети.

Конечно, есть те, кто будет голосовать "за" поправки в Конституцию, и кто будет голосовать "против". Ведь у каждого есть право на выражение мнения. Но это не значит, что одни правы, а другие нет. Навальный же в своем посте даже не критикует, а оскорбляет тех, с чьим мнением не согласен. Нападки на ветерана многие вообще посчитали поступком "за гранью". Игнат Артеменко в семнадцать лет стал партизаном, с 1944 года воевал в составе Красной Армии.

"Меня оскорбил Навальный. Назвал холуём и предателем. Я считаю, что я этого не заслуживаю", - заявил ветеран ВОВ Игнат Артеменко.

И заслуживает ли этого врач Лео Бокерия, спасший тысячи жизней, в том числе и детских. Олег Кононенко, четырежды побывавший в космосе. Вячеслав Фетисов - легенда русского хоккея, звезда российского фигурного катания Аделина Сотникова. Василий Лановой - народный артист, переживший в детстве ужасы войны.

"Скажи мне, кто твой герой, и я скажу – кто ты. Мой герой – Василий Лановой. А у кого-то в пантеоне, по-видимому, Власов. И такое у нас, оказывается, возможно спустя 75 лет после Победы. Не хочешь голосовать за поправки в Конституцию – не голосуй, но зачем же наших героев грязью поливать? Подло это и мерзко", - написала в соцсети гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова.

"Я была вообще поражена его цинизмом и его наглостью. Потому что если бы не этот человек, который ещё в 93 года, слава богу, жив — и который воевал — был бы Навальный сейчас с нами? Нет даже таких слов в русском языке, которые могли бы охарактеризовать этого негодяя", - прокомментировала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

И неужели всё это за гранью понимания Алексея Навального и его сторонников? На этих кадрах, опубликованных Следственным комитетом, задержанный по подозрению в реабилитации нацизма Даниил Шестаков - сторонник Навального из Перми. Ради шутки он разместил на портале, где собирались фотографии ветеранов для "Бессмертного полка", изображение изменника и предателя Андрея Власова.

"Я действительно выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова в приложение "Бессмертный полк онлайн", прошу меня простить за это", - сказал Даниил Шестаков.

Были задержаны ещё трое молодых сторонников Навального в других городах. Они загрузили в виртуальное шествие "Бессмертного полка" фотографии Гитлера и других нацистских преступников. В штабе Навального назвали это естественной реакцией на официоз и приколом, но в Общественной палате России так не считают.

"Это звенья одной цепи: оскорбление того "Бессмертного полка", тех 27 миллионов жертв, которые наша страна понесла в той войне и оскорбление Артеменко Игната Сергеевича. Это звенья одной цепи. Поэтому это так и взволновало всё наше общество", - заявил герой России, первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

В Следственный комитет и прокуратуру уже поступили заявления члена Общественной палаты России Ильи Ремесло. Он просит проверить Алексея Навального на причастность к фактам реабилитации нацизма и привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление.

"Для меня очень важен этот момент. Потому что я считаю, что это такая черта, за которую нельзя переходить. Можно какие-то вещи прощать, если человек что-то в запаре сказал, но тут намеренно. Намеренно он готовил этот ролик, выложил его, именно намеренно оскорбил ветерана Великой Отечественной войны", - выразил мнение юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Показательно, что так называемые либеральные СМИ, например "Эхо Москвы" или "Медуза", регулярно освещающие деятельность Навального, всё это время инцидент с оскорблением ветерана не замечают. То ли понимая, что это переходит все границы, то ли молча поддерживая. Впрочем, развитие у этой истории точно будет - настала очередь внуков защищать дедов.

Пётр Вершинин. "В центре событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко с внуком
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко с внуком
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.