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"Без них не было бы Победы": россияне проголосуют за "Город трудовой доблести"

22:42
  • четверг
  • 11 июня 2020

Отдать свой голос, кто этого еще не сделал, можно 1 июля

Параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции предлагается провести сбор подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести" целому ряду наших городов.  В списке Нижний Новгород, Самара, Саратов, Пермь, Челябинск и многие другие. В годы войны их жители не только сражались за Родину, но и приближали весну 45-го года своим трудом на военных заводах.
Сбор подписей за "Город трудовой доблести" совместят с голосованием по поправкам

На Урале, в Сибири, в Казахстане и Средней Азии день и ночь строились новые заводы. Люди работали в зной и стужу.

Победу в тылу приближали как могли. В первые месяцы войны Красная Армия потеряла тысячи единиц техники. В это время активно эвакуировали производства. Целые предприятия необходимо было разобрать, перевезти и собрать заново. Не просто в кратчайшие, а в рекордные сроки.

"Экономика – она выигрывает войну. Советская экономика была лучшей в мире. Если в 41-ом году было тяжело из-за эвакуации промышленности, практически все эвакуировали на восток, то уже в марте 42-го первые снаряды и первые мины с танками пошли на фронт. К концу 42-го года наша промышленность дала танков больше, самолетов больше, чем фашистская Германия. Немцы об этом тоже говорили. И был, например, такой генерал Раус. В плену американцам он говорил, что русская пехота отличается тем, что у них у каждого в руках противотанковое ружье", - рассказал методист музея Победы Андрей Горбунов.

Чтобы у каждого красноармейца в руках было оружие в тылу трудились все, кто мог – старики, женщины и дети. Рабочие смены никто не соблюдал, стояли у станков по 12-14 часов, а иногда и больше. Выходных, понятное дело, не было. Людям, которые во время войны работали на советскую промышленность, присваивали статус тружеников тыла. Но у городов, которые с 41-го стали производственными центрами, до недавнего времени особого статуса не было. В 2019 году президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести".

Инициативные группы в регионах начали сбор подписей местных жителей, которые считают, что именно их родной город достоин такого статуса. На данный момент заявок уже больше двадцати. В лидерах по числу голосов находятся Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов и Пермь.

"По числу подписей, собранных сегодня лидирует Нижний Новгород – город Горький. По состоянию на начало недели там было собрано свыше 750 тысяч подписей. Почему? Потому что в годы войны, это знает каждый нижегородец, каждая вторая автомашина, каждый третий танк, каждая четвертая артиллерийская установка были произведены в городе Горьком. Потому что знаменитые Т-34 делали здесь, потому что снаряды делали здесь, потому что подводные лодки собирали здесь. Потому что без Горького и горьковчан 9 мая 45-го года не было бы Победы. Также, как и не было бы ее без подвига города Куйбышева – нынешней Самары", - заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

В промышленном районе Куйбышева, так называемой "Безымянке", производили легендарные самолеты ИЛ. Во время войны удалось собрать более 36 тысяч ИЛ-2 и еще пять тысяч моделей ИЛ-10. Всего в город эвакуировали 123 предприятия. С Кавказа прибыли тысячи геологов и в кратчайшие сроки наладили добычу нефти. Во время войны Самара стала домом и для многих творческих коллективов. Туда эвакуировали труппу Большого театра. А 15 октября 1941 года Куйбышев получил статус запасной столицы Советского Союза. Через три недели в городе провели самый масштабный в стране военный парад.

"Считается, что этот парад предопределил невступление во Вторую Мировую войну Японии и Турции, поскольку послы этих государств были на этом параде и видели мощь нашей великой Родины. Именно они, по свидетельствам историков и сохранившимся документам, отправили в свои страны телеграммы, в которых написали, что информация фашистской Германии о том, что силы Советской России на исходе, очень сильно преувеличена. Здесь они увидели мощь нашей армии и сплоченность нашего народа", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Признание Самары "городом трудовой доблести" для Азарова – дело еще и личное. Его родня, как и миллионы советских граждан, трудилась в тылу в условиях, которые современным людям покажутся просто чудовищными.

"В годы войны я и еще четверо человек жили в очень небольшой проходной комнатке коммунальной квартиры, где жили еще 18 человек. В том числе наши родственники с западных территорий страны, в том числе из города Смоленск. 18 человек в комнате 18 квадратных метров. И каждый из них трудился на предприятиях, давал образование детям, заботился о том, чтобы у нашей страны было будущее", - вспомнил Азаров.

О будущем страны заботились и в Саратове. Там разместили около сотни предприятий. На заводы только в первые месяцы войны добровольцами пришли 23 тысячи женщин и больше трех тысяч студентов. В итоге производство с 41-го по 45-ый годы выросло в два раза, а металлообработка – в четыре. Во многом благодаря движению двухсотников. Это передовики, которые работали по принципу "Одну норму за себя, вторую - за товарища, ушедшего на фронт".

"Саратов – это прифронтовой город, где выпускали патроны, снаряды, оружие. Выпускали 13 тысяч самолетов марки Як. Гитлер поставил две задачи по городу Саратову: разбомбить авиационный саратовский завод и мост, который соединял правый и левый берега. Но задача эта не была выполнена. Да, саратовский завод был разгромлен ночным налетом. Но он все равно продолжал выпускать боевую продукцию. Дети, работая днем и ночью, выпускали самолеты", - рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Николай Панков.

Трудовые подвиги городов можно перечислять долго. Только один Ижевск в годы войны выпустил стрелкового оружия больше, чем вся Германия вместе со странами-сателлитами. В Татарстан эвакуировали 70 предприятий. Среди них - Ленинградский авиазавод, который уже в Казани выпустил 11 тысяч самолетов У-2. Их использовали для связи, санитарных нужд и как ночные бомбардировщики. На заводе имени Горбунова производили самолеты Пе-2 и Пе-8. На одном из них в мае 42-го делегация во главе с Молотовым пролетела над оккупированной Европой, чтобы провести переговоры в Лондоне, а затем этим же бортом отправилась уже в США.

"У нас в Казани по результатам работы на фронт 14 предприятий имели 144 раза переходящее Красное Знамя Министерства обороны Советского Союза, 10 Героев Соцтруда, 75 тысяч орденоносцев и получивших медали за работу в тылу, за работу на Победу. Это, конечно, потрясающие цифры. Многие люди и сейчас живы. И, конечно, все с нетерпением ждут присвоения этого звания, потому что это оценка их труда в годы Великой Отечественной войны, их огромный вклад в Победу", - заявила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева.

В небольшом городке Лысьва в Пермском крае на металлургическом заводе в годы войны произвели 10 миллионов касок. Челябинск называли танкоградом. С городских конвейеров вышло 18 тысяч боевых машин. Впрочем, в эвакуации спасали не только предприятия, но и раненых, стариков и детей.

"Помимо промышленности эвакуировали рабочих, эвакуировали детские дома, дома инвалидов. Потому что знали, как немцы будут с ними поступать. Многие города приняли детские дома, в том числе из блокадного Ленинграда. В Рязани висит мемориальная доска, на которой отмечено, что детей принимали обычные семьи", - подчеркнул методист музея Победы Андрей Горбунов.

Поблагодарить родной город за подвиги, то есть отдать за него свой голос, всем, кто этого еще не сделал, представится возможность 1 июля. Единая Россия предложила организовать площадки по сбору подписей за "города трудовой доблести" рядом с участками для голосования по поправкам в Конституцию.

"Для нас важно, чтобы те люди, которые придут на участки в этот день, имели возможность поставить подписи, если вдруг они не поставили ранее, за присвоение их родному городу этого почетного и действительно дорогого звания. Сколько людей придет, сколько проголосует в поддержку этой инициативы - заранее вам эту цифру не спрогнозирую, но надеюсь, что она будет большой. На данный момент в голосовании онлайн и офлайн уже приняло участие более двух миллионов человек", - отметил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Параллельно с подписями, региональные власти вместе с Российской Академией наук подготовят экспертное заключение, которое подтвердит основание для присвоения почетного звания. Затем материалы уйдут в оргкомитет "Победа", а окончательное решение принимает президент. И повлиять на это решение своей подписью сейчас может каждый. Первые города трудовой доблести должны появиться в России до конца 2020-го – юбилейного года Победы.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, Юрий Тимошин и Алсу Янгляева. "В Центре Событий".

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