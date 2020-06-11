Путину доложили о готовности военных к Параду Победы 24 июня

Прошли уже три репетиции

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл сегодня совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались текущие вопросы, связанные с внутренней и внешней безопасностью страны, а также нынешняя обстановка в мире. Но началось совещание с обсуждения подготовки к Параду в честь Победы в Великой Отечественной войне, передает "ТВ Центр".

"Мы обсуждали возможность проведения этого торжественного мероприятия в разных форматах. Сергей Кужугетович, как Министерство обороны, части, которые будут принимать участие в этом торжественном марше, работают, когда приступили к этой подготовке, как идут тренировки к Параду Победы?" – спросил президент Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, мы в строгом соответствии с планом и Вашими указаниями приступили к этой подготовке практически 2 июня. И подготовка идёт в строгом соответствии с планом-графиком. С учётом угроз, которые по-прежнему сохраняются у нас в связи с концентрацией большого количества людей, у нас подготовлены раздельные помещения для проживания всех, там проводятся регулярные ежедневные санитарные мероприятия. Прошли уже три репетиции. Техники, Владимир Владимирович, в этом году, я думаю, достаточно много, много новой техники будет показано, новых образцов вооружения, которые поступили уже и продолжают поступать на вооружение", - ответил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Спасибо. Мы ещё поговорим по поводу подготовки к Параду неоднократно. Спасибо Вам за этот доклад. Сергей Викторович, понятно, что пандемия вносит и внесла уже существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в наши контакты, в организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнёрами. Как на сегодняшний день это выглядит? Имея в виду, что нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей, как сейчас выглядит эта работа?" – поинтересовался Путин.

"Владимир Владимирович, мы подтвердили всем приглашённым на Парад, который планировался 9 мая, что приглашение остаётся в силе. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство – страны-члены СНГ", - сообщил глава МИД Сергей Лавров.

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