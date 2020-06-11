В ГКБ им. Юдина появится Центр специализированной хирургической помощи

Клинику посетил мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве на базе городской больницы имени Юдина появится центр специализированной хирургической помощи. Клинику сегодня посетил мэр Москвы. В бывшем терапевтическом семиэтажном корпусе сейчас полном ходом идёт масштабная реконструкция. Центр оснастят современным лабораторным и хирургическим оборудованием. Там будут проводить сложнейшие высокотехнологичные операции. Основной специализацией станут хирургия и травматология верхних конечностей.

7 этажей бывшего терапевтического корпуса больницы имени Юдина - теперь центр специализированной хирургической помощи. Здание отремонтировали и переоборудовали под узкий профиль - здесь будут лечить только верхние конечности. И врачи уже полностью готовы к приему первых пациентов.

Самые сложные высокотехнологичные операции на сухожилиях и периферической нервной системе, остеосинтез, лечение сложных переломов фаланг пальцев. С новой медицинской техникой врачи смогут спасать руки пациентов в самых казалось бы невозможных случаях. Вот эта артроскопическая стойка позволяет хирургу провести тончайшие операции непосредственно в полости сустава.

"Она имеет камеру довольно высокого разрешения. Сюда подключается оптика совершенно тонких диаметров, до 5 миллиметров. Позволяет проникнуть даже в самый-самый маленький сустав и увеличивает это изображение, выводя это на вот этот монитор, увеличивая до 10 раз", - заявил Богдан Орлов, заместитель главного врача по хирургии больницы имени Юдина.

В арсенале хирургов есть и более точный прибор - миниинвазивная артероскопическая система. Диаметр ее оптики гораздо меньше. А значит врачи смогут работать еще эффективней, а пациенты - быстрее проходить этап реабилитации. Главный внештатный травматолог Москвы говорит - в стране такого оборудования еще не было.

"А вот эта оптика она уже диаметром меньше полутора миллиметров. И она позволяет через банальный укол кожи, прокол кожи осмотреть сустав, принять диагностическое решение и может быть даже не оставлять пациента в стационаре", - пояснил Вадим Дубров, главный внештатный травматолог-ортопед Москвы.

Мощность центра - 200 коек и еще 9 коек в палате реанимации. Осмотрел реконструированный корпус больницы Юдина и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больница Юдина - одна из крупнейших в городе. Наряду с другими клиниками она активно работала и работает по борьбе с COVID-19. В настоящий момент там находится порядка 340 пациентов. Работает успешно, спасла тысячи жизней. Одновременно с такой нештатной работой больница думает и о будущем, о своем развитии. Здесь на территории клиники в одном из старых корпусов проведена такая серьезная реконструкция. Создано узкоспециализированное отделение по хирургии верхних конечностей. Я думаю, что мало кто, прожив долгую жизнь, не столкнулся с проблемами: травмами плеча, локтя, сустава", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"А для многих функция руки - это их профессия, это жизнь. Ломаются судьбы от того, что один-два-три пальчика получили повреждения. И как бы это малозначащее и жизни не угрожающее состояние. Но ломается профессиональная судьба человека", – сказала Ольга Папышева, главный врач больницы имени Юдина.

Важнейшим направлением центра станет и гнойная хирургия. Здесь у людей появится шанс на спасение при жизнеугрожающих и редких гнойно-воспалительных заболеваниях.

"Ежегодно здесь смогут проходить лечение более пяти с половиной тысяч пациентов. Проходить лечение как в полном стационаре, так и в краткосрочном стационаре. Вообще эти направления на сегодняшний день в городе очень востребованы. У нас не так много клиник, которые специализируются на этих направлениях, и я очень надеюсь, что тем самым мы увеличим доступность этого вида помощи для москвичей", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В июне завершается первый этап работ. 4-й и 5-й этажи полностью готовы. И уже в ближайший месяц центр начнет принимать пациентов.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Гусев, Алексей Овчинников, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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