Открытие туристического сезона в России. Главное

Как будет устроен отдых россиян этим летом?

Курорты России готовятся к открытию. В четверг стартовали продажи билетов на поезда в Крым по новым направлениям. Теперь на полуостров можно напрямую попасть из Екатеринбурга и Кисловодска. Впервые запускаются чартерные авиарейсы на Байкал, в Калининград и Хакасию. Готовятся и доступные туры на российский Дальний Восток.

Календарный туристический сезон в Приморье начался. Жаркая погода к отдыху располагает. А в этих краях - и море, и великолепные песчаные бухты, и природные заповедники. Обычно с июня сюда приезжают иностранцы из азиатских стран. А сейчас места на летний отдых активно бронируют россияне.

"У нас есть тур "Земля тигра", вот сегодня у меня две женщины из Москвы его забронировали. Восьмидневный тур", – сообщила Оксана Зяблова, директор туристической фирмы.

До 15 июня в Приморском крае - режим повышенной готовности. Но туристическая отрасль уже вовсю готовится к возобновлению работы. В некоторых пятизвездочных гостиницах предлагают даже "шахматный" порядок расселения.

Всем гостям будут измерять температуру. Обязательно - маски, перчатки, использование антисептиков. Перед официальным открытием у всего персонала должны быть справки с отрицательным анализом на коронавирусную инфекцию. Тщательную уборку номеров планируют проводить каждые два часа, а также гораздо чаще менять постельное белье.

А вот какими в отелях и на турбазах будут требования к гостям, пока обсуждается. В некоторых считают, что туристы должны приезжать со справками.

"Мы за такой вариант, подходящий в данной ситуации, потому что ходить проверять, мыть, брызгать - это же беспокоить людей, это неспокойный отдых", - объяснила Людмила Ларина, директор базы отдыха.

Ждут туристов и на юге страны. Уже с завтрашнего дня их готовы принять отели и гостиницы Кубани. Но пока только те, в которых максимум пятьдесят номеров. Пропускной режим в Краснодарском крае отменяется, тем не менее, контролировать приезжающих будут.

"Каждому прилетающему, приезжающему мы должны уделить персональное внимание - с точки зрения, куда он едет, где он будет размещаться и в том числе его температура тоже должна быть измерена", - сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

С 15 июня в Крыму полностью отменяются и режим самоизоляции, и обязательная обсервация для всех приезжающих в республику. И тест на коронавирус гостям сдавать будет необязательно.

"На сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Что касается туристической отрасли, то объекты размещения уже доступны для бронирования, как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для жителей республики возможно с 15 июня, для всех остальных - с 1 июля", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

И добраться в Крым из ряда российских регионов теперь будет проще. С сегодняшнего дня РЖД открывает продажу билетов на поезда из Екатеринбурга и Кисловодска. Первый состав из столицы Урала отправится 30 июня. А с 1 июля поезда свяжут еще Санкт-Петербург и Евпаторию. Тогда же РЖД планирует вернуть поезда на курорты Северного Кавказа и Черного моря, отмененные во время пандемии. Причем, как отмечают в Минтрансе, в последнее время спрос на билеты значительно вырос. А что касается авиасообщения, то впервые этим летом будут запущены чартерные рейсы на Байкал, в Калининград, Хакасию и Алтайский край.

Юлия Богоманшина, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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