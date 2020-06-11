Протесты в США обернулись борьбой с памятниками по всему миру

Не только в США, но и Европе прощаются с памятниками, которые стояли веками

Американские конгрессмены предложили ввести против России самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались. Они считают, что Москва якобы подрывает "демократический международный порядок" и "наносит вред интересам США по всему миру". В Кремле уверены - эти санкции незаконны и рассчитывают, что реализованы они не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сами американцы сейчас заняты громкой общественной кампанией против расизма, которая вылилась в борьбу с памятниками.

Под одобрительные крики толпы памятник единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Дэвису бесцеремонно грузят на эвакуатор. В эту же ночь повреждены ещё несколько постаментов лидерам Юга.

Убийство Джорджа Флойда стало причиной новой кампании по разрушению памятников конфедератам. Теперь погибшему афроамериканцу посвящают мемориалы. По памяти о бывших рабовладельцах Юга бьют кувалдой. Досталось даже Колумбу, за то, что привел за собой колонизаторов. В Бостоне скульптуре мореплавателя снесли голову, в Ричмонде утопили в озере. В Миннесоте свалили на землю и радостно станцевали.

Соперница президента США Дональда Трампа во власти - Нэнси Пелоси - предлагает протестующим новую цель. Ведь в Капитолии стоят 11 статуй конфедератов. Их она в своём письме в библиотечный комитет требует убрать.

"Нет места восхвалению нетерпимости представителей Конфедерации в священных залах Капитолия Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Ради следующих выборов можно и вырвать пару страниц своей истории. Демократы побеждают памятники, республиканцы грозят новыми "самыми жёсткими" санкциями России. В Кремле, комментируя это, отметили, что отношения наших стран снова становятся сакральной жертвой внутренних электоральных дел. Соединённым Штатам стоило бы разобраться в себе - чего стоит полемика президента и мэра Сиэтла. Трамп заявил, что город захвачен внутренними террористами. Мэр Дженни Деркан посоветовала главе государства вернуться обратно в бункер - так стране будет безопаснее. Военных требуют отказаться от флага конфедерации и переименовать 10 баз. Президент - против.

"Администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена", - заявила Кейли Макинани, пресс-секретарь Белого дома.

Но теперь не только США, но и Западная Европа прощаются с памятниками, которые стояли веками - ради политкорректного настоящего. В Англии отворачиваются от Уинстона Черчилля. Скульптуру Эдварда Колстона сбросили в гавань, а теперь она отправится в музей. Для одних он меценат, для других - работорговец. На время уберут памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу.

В Бельгии демонтируют скульптуры Короля Леопольда II за то, что превратил Конго в бельгийский трудовой лагерь. Глядя на всё это, не выдержала внучка Жан-Мари Ле Пена Марион Марешаль и выложила видео в соцсети.

"Видите, к чему все сводится, когда нам приходится так себя позиционировать. Я не обязана извиняться, потому что я не колонизатор. Я никого не колонизировала. Я не обращала никого в рабство, и все политические группы и активисты, борющиеся с расизмом, сами никогда не были жертвами колонизации и рабства", - сказала она.

Противники войны с памятниками отмечают - если бы не люди, чьи монументы сносят - протестующие не жили бы в тех толерантных государствах, которые существуют сейчас. История сложна, как и люди, которые её творили. Однако митингующие составляют списки на снос. В одной только Англии в нём больше 60 фамилий.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"