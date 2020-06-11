Путин перечислил проблемы и успехи Пензенской области

Президент поддержал планы главы региона вновь баллотироваться на выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на выборах главы региона.

"Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал российский лидер на встрече с губернатором, которая прошла в формате видеоконференции. Президент пожелал Белозерцеву успехов.

Говоря о результатах работы и общем состоянии экономики региона, Путин заметил, что "проблемы есть". "Это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь критичного нет, но вы, наверняка, это знаете, просил бы вас обратить на это внимание", - указал президент. При этом он заметил, что видит рост доходов консолидированного бюджета. Он призвал сохранить эту тенденцию.

Упомянул глава государства долговую нагрузку Пензенской области и сокращение численности постоянного населения в регионе, передает ТАСС. Среди других проблем Путин просил обратить внимание на неразвитость сети автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ, тепловых сетей.

Говоря об успехах Пензенского области, Путин упомянул солидное увеличение сельскохозяйственного производства, а также объемов строительства, рост инвестиций в основной капитал почти на 20%, а развитие промпроизводства. Уровень безработицы в регионе также оказался ниже среднероссийского показателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"