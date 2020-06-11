ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин перечислил проблемы и успехи Пензенской области

18:28
  • четверг
  • 11 июня 2020

Президент поддержал планы главы региона вновь баллотироваться на выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на выборах главы региона. 

"Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал российский лидер на встрече с губернатором, которая прошла в формате видеоконференции. Президент пожелал Белозерцеву успехов.

Говоря о результатах работы и общем состоянии экономики региона, Путин заметил, что "проблемы есть". "Это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь критичного нет, но вы, наверняка, это знаете, просил бы вас обратить на это внимание", - указал президент. При этом он заметил, что видит рост доходов консолидированного бюджета. Он призвал сохранить эту тенденцию.

Упомянул глава государства долговую нагрузку Пензенской области и сокращение численности постоянного населения в регионе, передает ТАСС. Среди других проблем Путин просил обратить внимание на неразвитость сети автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ, тепловых сетей.

Говоря об успехах Пензенского области, Путин упомянул солидное увеличение сельскохозяйственного производства, а также объемов строительства, рост инвестиций в основной капитал почти на 20%, а развитие промпроизводства. Уровень безработицы в регионе также оказался ниже среднероссийского показателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Иван Белозерцев на видеосвязи
Владимир Путин и Иван Белозерцев на видеосвязи
Владимир Путин
Владимир Путин
Иван Белозерцев на видеосвязи
Иван Белозерцев на видеосвязи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.